فرنسا تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين وممتلكاتهم

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجاء في بيان الوزارة، إدانة فرنسا لـ "أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، وتستهدف المدنيين وممتلكاتهم".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن "هذا العنف غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأضافت أن "الاستيطان غير قانوني بموجب أحكام القانون الدولي وأنه يغذي التوتر على الأرض، ويشكل عقبة رئيسية أمام السلام".

جاء ذلك عقب سلسلة اعتداءات إسرائيلية على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، كان أكبرها عملية اقتحام كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية فجر الاثنين الماضي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية حدثت خلالها اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، كما نصب الفلسطينيون كمائن محكمة لآليات إسرائيلية مدرعة ما أدى إلى إعطاب 5 منها على الأقل، وفق الإعلام الإسرائيلي.

المصدر: أ ف ب