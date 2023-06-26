برلماني روسي: الهجوم الأوكراني المضاد لا يسير وفق الخطة بسبب الخسائر الفادحة

ذكر رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية لا يسير وفقا للخطة بسبب الخسائر الفادحة.

وقال كارتابولوف على قناة "روسيا-1" يوم الاثنين: "لم يكن هناك هجوم مضاد واسع النطاق ولا وجود له الآن. هناك محاولات للهجوم في اتجاهات مختلفة، والخسائر التي تكبدتها أوكرانيا اليوم خطيرة، وهي ليست فقط حرجة، بل أكثر من حرجة".

وأكد أنه على خلفية محاولة التمرد المسلح، لم تحدث فوضى في دفاعات القوات الروسية، ولم تتوقف السيطرة القتالية حتى ولو لدقيقة واحدة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن طائرات الهليكوبتر الهجومية الروسية KA-52، تمكنت من التسلل عبر الدفاعات الجوية الأوكرانية، مما أدى إلى إبطاء التحركات الأوكرانية، بينما تم إتلاف أو تدمير الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي قدمها الغرب لكييف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي كبير قوله إن حقول الألغام ليست أكبر وأكثر انتشارا فحسب، بل أثبتت القوات الروسية أنها بارعة في تجديد بعض حقول الألغام التي تم تطهيرها بمعدات قدمها الغرب.

وخلصت الصحيفة إلى ان "هذه العقبات حوّلت المراحل الأولى من الهجوم المضاد إلى عملية بطيئة ودموية، مما حد من تقدم القوات الأوكرانية إلى حوالي أربعة أميال من الأراضي المكتسبة في أبعد تقدم لها حتى الآن"، مشيرة إلى أن "هذا أقل من نصف المسافة التي تحتاج أوكرانيا لعبورها - مهددة بالألغام والقصف المدفعي الروسي الذي لا هوادة فيه - للوصول إلى المواقع الدفاعية الرئيسية لروسيا".

المصدر: RT