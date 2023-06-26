ستولتنبرغ يخلط بين روسيا وألمانيا

وقع أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في خطأ فادح، حيث خلط بين روسيا وألمانيا في تعليقه على محاولة تمرد "فاغنر".

وقال ستولتنبرغ في إجابة على سؤال أحد الصحفيين في ليتوانيا حول تداعيات الأحداث الأخيرة في روسيا: "أعتقد أن ما شهدناه في روسيا خلال الأيام الأخيرة، يظهر مدى هشاشة النظام في ألمانيا".

وتسبب تصريح ستولتنبرغ بموجة كبيرة من الضحك والاستغراب بين الحاضرين في القاعة، ليقاطعه الحضور بابتسامة ساخرة قائلين: "في ألمانيا؟ النظام في ألمانيا؟! أعتذر ليس في ألمانيا! فالنظام هناك مستقر بما فيه الكفاية في الوقت الراهن".

وشهدت مدينة روستوف جنوب غربي روسيا ليلة السبت تمردا مسلحا أعلنته قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة، التي استولت على مقر قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية في المدينة، وأقامت الحواجز على مداخل ومخارج المدينة.

وفي وقت لاحق انسحبت قوات "فاغنر" من المدينة بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على مغادرة مؤسس "فاغنر" يفغيني بريغوجين إلى بيلاروس وكفّ البحث عنه، وعودة مقاتليه إلى معسكراتهم بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين، وزارة الدفاع الروسية.

وأعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف كفّ البحث عن بريغوجين، وإتاحة مغادرته إلى بيلاروس الشقيقة بتوجيه من الرئيس بوتين.

المصدر: نوفوستي