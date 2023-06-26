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روسيا تعين سفيرا جديدا في طرابلس

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روسيا تعين سفيرا جديدا في طرابلس
Legion-Media
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أعلن السفير الروسي الجديد لدى ليبيا إليدار أغانين، استئناف الحضور الدبلوماسي الروسي في ليبيا بالكامل، وأن السفارة الروسية ستعمل على تعزيز علاقات الصداقة مع ليبيا.

وقال السفير الروسي في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "الآن الظروف الأمنية أصبحت أفضل بكثير. كما ترون، ليس هناك أعمال عسكرية، والبلد عمليا انتقل إلى مرحلة التطور السلمي، حيث يتم تسوية الخلافات بين السياسيين الليبيين عبر الحوار".

وأضاف: "التواجد الدبلوماسي الروسي في ليبيا استؤنف بالكامل، والآن سنعمل على تعزيز علاقات الصداقة التقليدية مع ليبيا".

المصدر: سبوتنيك

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