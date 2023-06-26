البيت الأبيض: نتائج هجوم كييف المضاد صادمة

علق البيت الأبيض على نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني المضاد، وقال إنها "صادمة".

اعتبرت إدارة الرئيس جو بايدن نتائج الأسابيع الأولى من الهجوم الأوكراني "صادمة"، وذكرت أن كييف "متأخرة" عن "الجدول الزمني" للهجوم.

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وأفادت "نيويورك تايمز" بأن كييف أقرت بالفعل بفقدانها أكثر من 15% من مدرعات "برادلي" الأمريكية القتالية، فيما أقرت الولايات المتحدة بأن 17 "برادلي" قد أصابها ضرر أو تحطمت، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير لم تذكر الصحيفة اسمه.

وكان الهجوم الأوكراني قد بدأ في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك 4 يونيو الجاري، بينما تركزت الضربة الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه من الجبهة، وألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد". وفي اجتماع مع القادة العسكريين، 13 يونيو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح في أي تجاه. ووفقا له، فقد فقدت أوكرانيا بالفعل 160 دبابة، و360 مدرعة، حيث تسبب اللقطات التي تتضمن صورا لدبابات "ليوبارد" المحترقة في صدى كبير في الغرب.

المصدر: نوفوستي