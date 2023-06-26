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كنعاني: نرفض الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات

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كنعاني: نرفض الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات
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جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، رفض بلاده الاتهامات بتزويد روسيا بالمسيّرات.

وأضاف كنعاني في تصريحات صحفية: "علاقاتنا تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية و ربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة.. إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أومسيرات لروسيا".

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ولفت كنعاني إلى أن أوكرانيا أو الدول الألفت كنعاني إلى أن "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بشأن ادعاءاتها بهذا الشأن والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك". في الوقت ذاته مشددا على أنه يجب حل الأزمة من خلال طرق سياسية

وأكد كنعاني أن "العلاقات مع روسيا مبنية على أساس مصالح متقابلة ووفق المواثيق الدولية و ليست علاقاتنا ضد أي جهة أخرى".

المصدر: RT

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