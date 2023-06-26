الخارجية الصينية: حادث "فاغنر" شأن داخلي روسي

أكدت وزارة الخارجية الصينية دعم بكين لروسيا في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التنمية والازدهار، مشددة على أن محاولة التمرد المسلح من مجموعة "فاغنر" شأن داخلي روسي.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن الصين باعتبارها جارة صديقة لروسيا وشريكا استراتيجيا شاملا للتنسيق في العصر الجديد، تدعم روسيا في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتحقيق التنمية والازدهار.

وشدد على أن "حادث مجموعة "فاغنر" شأن داخلي روسي ونعتقد أن بإمكان موسكو الحفاظ على الاستقرار الوطني... نحافظ على اتصالات مكثفة وجيدة على جميع المستويات مع روسيا".

المصدر: وكالات