بعد مشادة كلامية.. حارس أمن يطلق النار على جندي أمريكي بقاعدة في ألمانيا

أطلق حارس أمن النار على جندي أمريكي بقاعدة في ولاية راينلاند-بفالتس غربي ألمانيا، ما أدى إلى إصابة الأخير بطلقة في ساقه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت ليلة السبت إلى الأحد بمشادة بين اثنين من موظفي الأمن والجندي الأمريكي، بعد تعديه على خدمة الأمن عند البوابة الرئيسة للقاعدة العسكرية الأمريكية.

وذكرت الشرطة في مدينتي باومهولدر وترير أن أحد رجلي الأمن أطلق بعد ذلك النار على فخذ الجندي.

وأضافت أنه تم نقل الجندي على الفور إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يغادر المستشفى اليوم أو غدا.

المصدر: "شبيغل" + وكالات