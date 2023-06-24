الخارجية الأردنية تتابع أوضاع مواطنيها في روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية متابعتها من خلال وحدة مركز العمليات بالوزارة وبالتنسيق مع سفارة الأردن لدى موسكو، أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا في ظل التطورات الجارية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن السفارة الأردنية في موسكو، ومن خلال قاعدة البيانات الموجودة لديها، تقوم بالتواصل مع المواطنين الأردنيين المقيمين والدارسين هناك ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر.

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ودعا المجالي، المواطنين الأردنيين المقيمين في روسيا، وفي ضوء الأحداث الأخيرة، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك.

كما دعا إلى عدم التردد في الاتصال لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة مع السفارة الأردنية في موسكو على رقم خط ساخن خاص بالسفارة، أو من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة على رقم هاتف أيضا، إضافة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني (op.ctr@fm.gov.jo).

وفي وقت سابق من اليوم السبت، كشفت وسائل إعلام مقربة من الكرملين، عن مكالمة هاتفية أجراها رئيسا روسيا وبيلاروس، أبلغ خلالها ألكسندر لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين بنتائج المفاوضات مع قيادة "فاغنر".

وذكرت قناة "بول بيرفوفو" على "تلغرام" والمقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "اليوم في الساعة 9 مساء، تحدث رئيسا بيلاروس وروسيا مرة أخرى عبر الهاتف. وأبلغ رئيس بيلاروس نظيره الروسي بالتفصيل بنتائج المفاوضات مع قيادة مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة. وأعرب الرئيس الروسي عن دعمه وشكره لنظيره البيلاروسي على العمل المنجز".

المصدر: بترا + RT