زيلينسكي يعتبر أن الوقت حان لتزويد أوكرانيا بكل ما يلزمها من أسلحة

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنّ قواته تحمي أوروبا من القوات الروسية، داعيا إلى تزويد جيشه بـ"كلّ الأسلحة اللازمة" بما في ذلك مقاتلات من طراز "إف-16".

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي إنّ "أمن الجناح الشرقي لأوروبا يعتمد فقط على دفاعنا"، مضيفاً "حان الوقت الآن لتقديم كلّ الأسلحة اللازمة للدفاع".

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كما حضّ الرئيس الأوكراني الغرب على منح بلاده طائرات مقاتلة وأنظمة تكتيكية صاروخية من نوع "أتاكمز" التي يبلغ مداها 300 كيلومتر.

وقبل أيام، أعلن زيلينسكي أنه بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك احتياجات أوكرانيا الدفاعية.

وكتب عبر "تلغرام": "خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ناقشنا مسار الأعمال القتالية واحتياجات أوكرانيا الدفاعية ومواصلة التعاون من أجل توسيع قدرات كييف في ساحة المعركة، ولا سيما من خلال الأسلحة بعيدة المدى".

المصدر: أ ف ب + نوفوستي