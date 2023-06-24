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سلطات القرم تنفي الأنباء عن انفجارات في شبه الجزيرة

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سلطات القرم تنفي الأنباء عن انفجارات في شبه الجزيرة
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نفت سلطات جمهورية القرم الروسية صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول "وقوع انفجارات في شبه الجزيرة".

وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم: "يتم عبر الشبكات الاجتماعية في أوكرانيا نشر أنباء حول وقوع انفجارات في شبه جزيرة القرم... كل شيء هادئ في شبه الجزيرة"، ولا صحة لهذه الأخبار المضللة.

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وأضاف كريوتشكوف أن أصحاب ومسؤولي هذه الشبكات والمواقع التي يتم من خلالها نشر المعلومات الكاذبة، معروفون.

المصدر: RT

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