سلطات القرم تنفي الأنباء عن انفجارات في شبه الجزيرة

نفت سلطات جمهورية القرم الروسية صحة ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول "وقوع انفجارات في شبه الجزيرة".

وقال أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس القرم: "يتم عبر الشبكات الاجتماعية في أوكرانيا نشر أنباء حول وقوع انفجارات في شبه جزيرة القرم... كل شيء هادئ في شبه الجزيرة"، ولا صحة لهذه الأخبار المضللة.

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وأضاف كريوتشكوف أن أصحاب ومسؤولي هذه الشبكات والمواقع التي يتم من خلالها نشر المعلومات الكاذبة، معروفون.

المصدر: RT