 
مباشر

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية

أخبار العالم

كوريا الشمالية تتوعد بالرد على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية
Gettyimages.ru
بيونغ يانغ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkd4

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية بأن وزارة خارجية البلاد توعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات الجوابية ردا على ازدياد النشاط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية.

إقرأ المزيد
بيونغ يانغ تعتزم تعزيز العلاقات مع الدول المعارضة للاستراتيجية الأمريكية
بيونغ يانغ تعتزم تعزيز العلاقات مع الدول المعارضة للاستراتيجية الأمريكية "الشريرة"

وجاء في بيان صدر عن رئيس دائرة وزارة الخارجية الكورية الشمالية لشؤون الولايات المتحدة أنه يجب على واشنطن أن تعرف أنه كلما وسعت الولايات المتحدة نشر قواتها الاستراتيجية تحت ستار حماية الحلفاء وكلما ازداد عدد التدريبات العسكرية "العدوانية بشكل واضح" التي تجريها الولايات المتحدة، كان التهديد الأمني ​​الذي ستواجهه أكثر واقعية.

وأضاف البيان: "نحذر بشدة من أنه إذا شهدنا نموا في عدد الإجراءات العسكرية المعززة ومستوى الاستفزازات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة فسيصبح نطاق وتأثير الإجراءات الانتقامية لكوريا الشمالية أكثر إلحاحا وهجوما".

وتابع أنه لا يمكن أن تقوم كوريا الشمالية بأي ردع أو إشراف في تحقيق "حقها في الدفاع عن النفس"، طالما استمرت الولايات المتحدة في تجاهل المصالح الوطنية لكوريا الشمالية وقبل أن توقف القيام بأعمال تهدد كوريا الشمالية وتتخذ إجراءات واضحة لإزالة السياسة المعادية لبيونغ يانغ.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. السلطات الروسية تتعامل مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس مجموعة "فاغنر"