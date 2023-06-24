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انفجارات تدوي في العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة

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انفجارات تدوي في العاصمة كييف ومقاطعات أوكرانية عدة
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أعلنت وسائل إعلام أوكرانية عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومقاطعات خاركوف وبولتافا وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك ومدينة كريمينتشوغ.

وتحدثت وسائل إعلام عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف يعتقد أنه ناتج عن عمل الدفاعات الجوية.

وقالت قناة تيليغرام تابعة لموقع "سترانا" الأوكراني: "تم الإبلاغ عن انفجارات في دنيبرو (النسخة الأوكرانية لاسم المركز الإقليمي دنيبروبيتروفسك)".

وفي الوقت الحالي، تشهد جميع أنحاء أوكرانيا حالة تأهب جوي.

المصدر: RT

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