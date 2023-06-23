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أكبر مانح في التاريخ يتبرع بـ50.7 مليار دولار في تعهدات تاريخية لمؤسسة "غيتس" وغيرها

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أكبر مانح في التاريخ يتبرع بـ50.7 مليار دولار في تعهدات تاريخية لمؤسسة
AP
وارن بافيت.
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بعد 17 عاما من التبرعات المنتظمة، بلغ إجمالي تبرعات وارن بافيت 50.7 مليار دولار، منها مليارات الدولارات لمؤسسة بيل وميليندا غيتس و4 مؤسسات مرتبطة بأسرته، وفق صحيفة ذي كرونيكل.

وأعلن بافيت عن آخر مدفوعاته السنوية بموجب تعهداته يوم الأربعاء الماضي.

وأصبح بافيت أكبر مانح في التاريخ في يونيو حزيران 2006، عندما تعهد بـ 10 ملايين سهم من أسهم شركته بيركشاير هاثاواي، كانت قيمتها حينها حوالي 36.1 مليار دولار، لمؤسسة غيتس.

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بالإضافة إلى مليون سهم من بيركشاير بقيمة 3.6 مليارات دولار، إلى المؤسسة التي سمّيت باسم زوجته الأولى الراحلة سوزان تومسون بافيت، و 35000 سهم بقيمة 1.3 مليار دولار لكل من المؤسسات التي أنشأها أبناؤه الثلاثة، سوزان، وهوارد، وبيتر بافيت.

وبلغت هذه التعهدات الخمسة مجتمعة أكثر من 43.5 مليار دولار. وفي عام 2010، وافق المساهمون الآخرون في بافيت وبيركشاير على تجزئة الأسهم، ما أدّى إلى زيادة كبيرة في السنوات التي تلت ذلك في عدد الأسهم التي قدمها بافت لهذه المؤسسات الخمس.

وبهذه المدفوعات الأخيرة يكون بافت قد تبرع لمؤسسة غيتس بما يقرب من 39.3 مليار دولار، ومؤسسة سوزان تومسون بافيت بما يقرب من 4.2 مليارات دولار، وأكثر من 2.4 مليار دولار لكل من مؤسسة شيروود، وهوارد جي بافيت ، ونوفو.

المصدر: أ ب

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