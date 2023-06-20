سيناتور جمهوري: بيل غيتس أكبر ممول للعثور على فيروسات تشكل خطرا على البشرية (فيديو)

دعا السيناتور الجمهوري راند بول، إلى مساءلة الولايات المتحدة والصين لدورهما في تعزيز بيئة فيروس كوفيد-19، مشيرا إلى أن بيل غيتس هو أكبر ممول لمحاولة العثور على هذه الفيروسات.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، كشف بول أن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس هو "أكبر ممول لمحاولة العثور على هذه الفيروسات في الكهوف البعيدة وإحضارها إلى المدن الكبرى"، لافتا إلى أن "ما حدث في الصين هو أنهم ذهبوا في رحلة استغرقت 8 إلى 10 ساعات جنوب ووهان، على عمق يتراوح بين 2 و 300 قدم في كهف، ووجدوا فيروسات وأعادوها إلى مدينة يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة".

Rand Paul, US Senate committee: 'Bill Gates is the Largest funder of trying to find these Viruses in Remote Caves and Bring them to Big Cities. There should be some accountability. pic.twitter.com/OqPyKKgi1h — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) June 20, 2023

وأضاف: "يعتقد العديد من العلماء أننا لسنا بحاجة إلى البحث عن فيروسات قد لا تتفاعل أبدا مع الإنسان، وهذا أسوأ من ذلك.. إنهم يجلبون فيروسات قد لا نتفاعل معها أبدا. يجلبونها معهم إلى المختبر، لكن بعد ذلك يتلاعبون بها من خلال دمجها مع فيروسات أخرى لإنشاء فيروسات غير موجودة في الطبيعة"، مشيرا إلى أن "هذه الأبحاث ممولة إلى حد كبير من غيتس، الذي يمول منظمة الصحة العالمية أكثر مما تفعله معظم الدول. لذلك هناك مسؤولية هناك".

وتابع قائلا: "على الرغم من أنه قد يكون ذلك عن حسن النية، إلا أنه يمكن أن يكون له يد في تمويل أكبر خطر على البشرية، وذلك من خلال إيجاد الفيروسات وإعادتها إلى المختبر والتلاعب بها لجعلها أكثر خطورة".

وقد أعاد مغردون على "تويتر" نشر تصريح السيناتور الجمهوري على نطاق واسع، وسأل أحدهم: "كيف يمارس رجل واحد (غيتس) كل هذا القدر من القوة؟ لا بد أنه أكثر ثراء مما هو مذكور ولكنه أيضا مرتبط بمجموعة Rotchschild وRockefellers وSoros.. يمكنه حرفيا تدمير البشرية وفعل أي شيء يريده - هذا يجب أن يتوقف!!!".

🚨🚨 Rand Paul :



“There has to be some sort of reassessment! Bill Gates is the largest funder of finding these viruses in remote caves and bringing them to the public and NOT ONLY THAT but they start combining these viruses - Bill gates funds the WHO more than some countries!”… pic.twitter.com/9bKRGw9kLd — Kevin - WE THE PEOPLE❤️ - DAD🦁 🐉 🔥 - (@bambkb) June 19, 2023

وقال آخر: "بفضل فاوتشي وغيتس، أصبحت أيدي الولايات المتحدة متسخة ما لم تتم محاسبة هذين الشخصين".

Other countries need to call China and USA both responsible. Thanks to Fauci and Gates USA hands are dirty unless these two are held accountable. — DavGoo (@DSteampipe) June 19, 2023

وتوجه آخر إلى بول قائلا: "لا تكن ساذجا.. بيل غيتس ليس له نية حسنة. إنه مهووس بالسيطرة على العولمة ينوي تدمير بلدنا والقضاء على الملايين".

Rand don’t be naive Bill Gates is not well meaning. He is a globalist control freak bend on the destruction of our country and the elimination of millions. Wake up! — RandyClarkTex (@randy88731) June 19, 2023

المصدر: "فوكس نيوز"