 
مباشر

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vkbd

عمت حالة تأهب من غارات جوية جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ودوت صفارات الإنذار في منطقة فينيتسا في الساعة 22:44 (يتزامن مع توقيت موسكو)، وبحلول الساعة 22:51، تم تفعيل الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق، تم بالفعل الإعلان عن حالة التأهب من الغارات الجوية في جميع مناطق أوكرانيا عند الساعة 21:38.

وبدأت القوات المسلحة الروسية شن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته أجهزة الخدمات الخاصة الأوكرانية. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا