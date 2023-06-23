وسائل إعلام تكشف أسباب تراجع زخم الهجوم الأوكراني المضاد

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن زخم الهجوم المضاد الأوكراني بدا أضعف مما كان متوقعا" بسبب الافتقار للدفاع الجوي والطيران.

تشير الصحيفة: إلى أن هذه واحدة من المشكلات الحاسمة التي أظهرها الهجوم المضاد الأوكراني، فهناك نقص في أنظمة الدفاع الجوي، ولا توجد طائرات خاصة كافية، وما طالب به فولوديمير زيلينسكي بشكل عاجل خلال الأشهر الماضية ليس كافيا".

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وتورد الصحيفة ما قاله أحد الجنود الأوكرانيين، عندما اشتكى من عدم وجود دفاع جوي، موضحا أن الروس عندما يطلقون النار علينا من مروحيات تبعد مسافة ثمانية كلم، لا نجد أسلحة يمكن أن ترد على المقذوفات من تلك المسافة".

تشير الصحيفة إلى إن نقص المعدات ليس السبب الوحيد الذي يبطئ الهجوم الأوكراني.

توضح الصحيفة أن الأوكرانيين لم يرسلوا حتى الآن سوى عدد قليل من القوات المجهزة بمعدات عسكرية غربية إلى الجنوب والشرق.

وتقول الدوائر العسكرية الأوكرانية أن نسبة العسكريين المجهزين بمعدات غربية كاملة لا تتجاوز 10 إلى 15 بالمئة.

وتشير الصحيفة إلى أن رغبة الجنود الأوكرانيين بالتقدم تصطدم بخطوط دفاع روسية قوية مبنية "بشكل منيع للغاية".

المصدر: ريا نوفوستي