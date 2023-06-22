سي إن إن: الهجوم المضاد الأوكراني خيب توقعات الغرب

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في البنتاغون أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يكن ناجحا كما توقع حلفاء كييف، وأداء القوات الروسية يفوق توقعاتهم.

ونقلت القناة عن أحد المسؤولين الغربيين: "الهجوم المضاد لا يرقى إلى مستوى التوقعات على أي جبهة".

كما أوضحت "سي إن إن" أن "قوات كييف منهارة تماما، في حين أن الجيش الروسي أكثر فاعلية في الدفاع، ورغم الخسائر الفادحة منذ بداية الهجوم المضاد لا يزال الغرب والولايات المتحدة يأملون في تحقيق نجاحات للقوات الأوكرانية قبل يوليو".

وأضافت القناة أن "المسؤولين الغربيين لاحظوا أن نظام كييف يتكبد خسائر فادحة، كما يزعم أن الظروف الجوية تعرقلها".

واعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سابقا، في مقابلة مع وسائل الإعلام البريطانية أن الهجوم المضاد الأوكراني يتقدم "بشكل بطيء".

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المصدر: نوفوستي