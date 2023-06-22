شويغو يعلن عن تشكيل جيش احتياطي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، عن تشكيل جيش احتياطي في قوام الجيش الروسي حتى نهاية يونيو الجاري، وحشد فيلق جديد في أعقاب ذلك.

وقال شويغو خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "نشكل قوات احتياطية في فيلق جديد بالإضافة إلى 5 أفواج في قوام جيش الدبابات الـ20، ونعمل على تجهيز 3700 آلىة عسكرية لهذه القوات".

وأضاف: "كل شيء يسير حسب الخطة، وحتى نهاية يونيو سنكمل تشكيل جيش الاحتياط".

وأضاف: "الأفواج الخمسة باتت جاهزة بنسبة 60% سواء من حيث الأفراد أو المعدات".

وذكر شويغو أن القوات الروسية جندت 114 ألف متطوع بعقود مباشرة، إضافة إلى 52 ألف متطوع آخرين قيد التعاقد معهم.

وقال: "يلتحق يوميا 1336 فردا متعاقدين، حيث نشكل فوجا جديدا كل يوم".

المصدر: نوفوستي