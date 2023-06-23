الشرطة الأمريكية تقتحم منزلا وتكبّل طفلة عمرها 10 سنوات! (فيديو)

أظهر فيديو متداول للشرطة الأمريكية في ولاية كاليفورنيا وهي تقتحم منزلا وتلقي القبض على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وتكبّلها، وسط صدمتها وذهولها.

وبحسب قناة "CBS News"، وقعت الحادثة في شهر فبراير 2022. وتظهر لقطات كاميرات الضباط الخاصة، وهم يمسكون بفتاة ويضعون الأصفاد في يديها بعد أن فتحت الباب.

ويمكن سماع ضابط وهو يسأل هل من شخص آخر في المنزل، بينما كانت الفتاة الصغيرة تبكي.

وأثار الفيديو موجة من الغضب في البلاد، فيما أصدر مكتب منطقة ساكرامنتو للسلامة العامة تدقيقا قاسيا يتضمن أكثر من 100 شكوى تم تقديمها ضد ضباط سكرامنتو على مدى عامين.

واعترفت رئيسة شرطة المدينة ببعض سوء السلوك، قائلة إنها توافق على أن الإدارة يمكنها ويجب عليها أن تفعل ما هو أفضل.

المصدر: "CBS News"