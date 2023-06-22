الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

كشف حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عن تمكن أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مدينة كورسك.

وكتب المسؤول على قناته على تيليغرام: "أسقط نظام دفاعنا الجوي طائرة مسيرة فوق كورسك. شكرا للجيش على عمله".

وطلب الحاكم من السكان عدم لمس قطع الحطام في حال العثور عليه، والإبلاغ عن الاكتشاف عن طريق الاتصال بالرقم 112.

وتقوم القوات الأوكرانية بانتظام بقصف الأراضي الحدودية الروسية، وتضرب بالطائرات المسيرة وتقوم بأعمال تخريب. وتم في مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود وفي شبه جزيرة القرم، إعلان مستوى الخطر الإرهابي الأصفر.

المصدر: نوفوستي