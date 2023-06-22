نتنياهو عن عدم زيارته البيت الأبيض لغاية الآن: هذا السؤال يجب أن يطرح على بايدن مباشرة

رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السؤال بشأن عدم زيارته لواشنطن يجب طرحه على الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدا أن ذلك لم يمنع الاتصال الوثيق والتعاون بين البلدين.

وفي مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست"، أجاب نتنياهو على سؤال: "هل تعتقد أنك ستتمكن من زيارة البيت الأبيض في أي وقت قريب؟" قائلا: "أنا متأكد (من ذلك)..لكن هذا سؤال يجب أن تطرحه على الرئيس بايدن مباشرة..هذا لم يوقفنا ولم يمنعنا من أن نكون على اتصال وثيق للغاية، ونتعاون، ولدينا أكبر تدريب عسكري مشترك بين إسرائيل والجيش الأمريكي في تاريخنا..أعتقد أن هذا يسير بشكل إيجابي للغاية".

وأضاف: "مرة أخرى، هناك أشياء نختلف عليها، وأنا لا أخفيها..يعرف الناس آرائي، لكن يمكنك الحصول على ذلك بين الدول ذات السيادة وبين الحلفاء".

وعلى سؤال: "لذا عندما تقول أنه سيكون هناك المزيد من الشفافية مع إدارة بايدن، فهل هذا يعني أنه لن يكون لديك مفاجآت، كما عبرت عنها الحكومة السابقة؟"

رد نتنياهو قائلا: "عندما قلت إننا نتعامل بالشفافية مع بعضنا البعض..قصدت ذلك..نقول لبعضنا البعض مواقفنا بوضوح شديد..وبقدر ما تقول "لا مفاجآت".. لم أوافق على ذلك أبدا..والسبب هو أنني أريد الحفاظ على حرية إسرائيل في العمل".

واستطرد: "في الواقع، عندما قابلت وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، سألني عن ذلك..قلت له.."انظر، في هذا السؤال عما ستفعله إسرائيل، أو لن تفعله تجاه إيران، كما تعلم، سنخبرك أحيانا ولن نخبرك مرات أخرى..أنا أتحلى بالشفافية تماما بشأن حقيقة أننا لن نتحلى بالشفافية تماما في هذا الشأن"..ضحك الناس، لكنها لم تكن مزحة..كان ذلك صادقا..أجد أن الإدارة منفتحة تماما معنا بشأن هذه الأمور، وحيث نفهم ذلك ونختلف معه، فإننا نفهم أيضا أنه يمكننا احتواء خلافاتنا، لكن إسرائيل ستحافظ على حريتها في العمل ضد إيران، كما تراه مناسبا".

المصدر: "جيروزاليم بوست"