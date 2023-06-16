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لابيد: الاتفاق بين طهران وواشنطن فشل ذريع لحكومة نتنياهو

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لابيد: الاتفاق بين طهران وواشنطن فشل ذريع لحكومة نتنياهو
Globallookpress
يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية
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قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد اليوم الجمعة، إن الاتفاق بين طهران وواشنطن يعد فشلا ذريعا للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.

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وفي تغريدة له عبر صفحته الخاصة على "تويتر" كتب لابيد أنه "رغم كل المحاولات لتسميتها بأسماء أخرى، فإن ما توشك الولايات المتحدة وإيران على توقيعه، هو اتفاق نووي. علاوة على ذلك، هذا هو بالضبط نفس الاتفاق النووي الذي حاولوا الترويج له خلال "حكومة التغيير" وتمكنا من منعه من خلال العمل المكثف والهاديء مع الحكومة".

وأضاف: "إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية الآن، فهذا فشل ذريع للحكومة. بسبب الانقلاب (قانون الإصلاح القضائي) فقد نتنياهو الاهتمام الأمريكي والقدرة على التأثير في وقف اتفاق سيء وخطير. عليه أن يعلن إلغاء الانقلاب ويطير إلى واشنطن ويفعل كل شيء حتى لا يتم التوقيع على الاتفاق. كما في الماضي، سوف نتحرك لمساعدة المعارضة أيضا".

لابيد: الاتفاق بين طهران وواشنطن فشل ذريع لحكومة نتنياهو
تويتر

المصدر: RT

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