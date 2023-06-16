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وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يعقدان اجتماعا في بروكسل

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وزيرا الدفاع الأمريكي والإسرائيلي يعقدان اجتماعا في بروكسل
AFP
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عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مساء أمس الخميس اجتماعا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في مقر السفارة الأمريكية ببروكسل، وناقش الجانبان القضايا الأمنية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن "وزيري الدفاع بحثا التقدم في التنسيق الأمني ​​والعسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضية الإيرانية بهدف منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية".

وأوضحت أن "غالانت أثار التحديات التي تواجهها إسرائيل نتيجة العدوان الإيراني عبر وكلاء إقليميين في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، وشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد أي تهديد"، مبينة أن "غالانت تطرق إلى سبل تعميق التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين. واتفق الجانبان على الحاجة إلى زيادة عدد التدريبات العسكرية المشتركة بما في ذلك قوات جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة المركزية الأمريكية".

وبحسب البيان الأمريكي فقد أعرب أوستن عن قلقه "إزاء الوضع الأمني ​​المتدهور في الضفة الغربية وشجع على مزيد من التعاون، بما في ذلك عن طريق منسق الأمن في الولايات المتحدة لتهدئة الصراع وتقليل التوترات".

المصدر: i24 news

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