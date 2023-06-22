انفجار كبير يهز مدينة هرتسليا الإسرائيلية (فيديو)

هز انفجار كبير مدينة هرتسليا بوسط إسرائيل مساء اليوم الخميس، وسط دخان كثيف ورائحة كبريت في المنطقة المجاورة، حسبما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن سكان محليين.

وقالت خدمات الإطفاء والإنقاذ إن حفرة بقطر عدة أمتار تشكلت في موقع الانفجار.

هذا وتقوم وحدات الشرطة الإسرائيلية بمسح المنطقة للحصول على مزيد من المعلومات، بينما صرح الجيش الإسرائيلي بأنه تم استبعاد النشاط العسكري في المنطقة كسبب للانفجار، إذ أن موقع الانفجار كان في الماضي مصنعا للصناعات العسكرية الإسرائيلية.

פיצוץ חזק באזור הרצליה עדיין לא ברור מה מקורו.כוחות משטרה בודקים. תושבים מדווחים על ריח של חומר נפץ. pic.twitter.com/senOiLKNUB — Amram (@el_amram) June 22, 2023

المصدر: "جيروزاليم بوست"