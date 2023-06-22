أمير عبد اللهيان يسلم رئيس الإمارات دعوة الرئيس الإيراني لزيارة طهران

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم، محادثات مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، حول العلاقات الثنائية، كما سلمه دعوة من الرئيس الإيراني لزيارة طهران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية وفي المحطة الرابعة لجولته الحالية على دول الخليج التقى اليوم الخميس، في أبو ظبي برئيس دولة الإمارات، وتباحث معه في العلاقات الثنائية وأهم قضايا المنطقة والعالم.

وأوضحت أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقنصلية وتم تبادل وجهات النظر بشأنها.

وأبدى الجانبان ارتياحهما لمسار تنمية العلاقات بين البلدين، وعن تطابق وجهات نظرهما بشأن التنسيق والتخطيط والعمل المشترك لرفع مستوى التعاون الثنائي وخاصة في المجال التجاري والاقتصادي.

كما سلم أمير عبد اللهيان، خلال اللقاء دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان لزيارة طهران.

بدوره أعرب رئيس الإمارات عن شكره وترحيبه بدعوة الرئيس الإيراني، معلنا استعداده لزيارة طهران، وموجها في الوقت نفسه الدعوة بالمقابل للرئيس الإيراني بزيارة الإمارات.

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المصدر: وسائل إعلام إيرانية