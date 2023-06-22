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الرئيس الإماراتي يلتقي وزير خارجية إيران

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الرئيس الإماراتي يلتقي وزير خارجية إيران
وام
رئيس دولة الإمارات يستقبل وزير خارجية إيران
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استقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أبو ظبي.

وبحث بن زايد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

المصدر: وام

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