الرئيس الإماراتي يلتقي وزير خارجية إيران

استقبل رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أبو ظبي.

وبحث بن زايد مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يلتقي الرئيس الإمارتي الشيخ #محمد_بن_زايد خلال زيارته لدولة #الإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/FKnqGTlPcd — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) June 22, 2023

المصدر: وام