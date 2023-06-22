الأوروبيون يردون على أورسولا فون دير لاين حول مصادرة الأموال الروسية

رد نشطاء التواصل في أوروبا على دعوة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لإعداد الاتحاد الأوروبي "إطارا قانونيا" لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا.

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جاء ذلك على موقع صحيفة Exxpress، حيث تنوعت ردود القراء بين التهكم والسخرية واللجوء إلى بعض المنطق..

"إذا سمح أعضاء الاتحاد الأوروبي لأنفسهم بالسرقة على هذا النحو، ووافق المواطنون، فسوف يتضورون جوعا قريبا، وستصبح القرى والمدن قريبة لتلك الأوكرانية بسبب نقص الأموال من البلديات".

"أتمنى أن أرى تلك المحاكم التي ستصادر أموال بوتين! تذكروا: إن لدى روسيا أسلحة نووية. لن يكون أمام أوكرانيا إلا أن تلوم نفسها!".

"وهل يدفع الأمريكيون تكاليف إعادة إعمار فيتنام والعراق وسوريا وأفغانستان وليبيا ودول يوغوسلافيا السابقة؟".

"لماذا تدفع روسيا؟ إذا كانت أوكرانيا قد استسلمت على الفور، لم يكن هناك ضرر. دع الأمريكيين يدفعون الثمن!".

"ستكون أوكرانيا قريبا جزءا من روسيا على أي حال. لهذا، فمن المنطقي أن يدفع الروس. فيما عدا ذلك أوهام".

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد صرحت، اليوم الخميس، بأن الاتحاد الأوروبي يعد إطارا قانونيا لاستخدام أصول الدولة الروسية وكبار رجال الأعمال الروس لإعادة إعمار أوكرانيا. في الوقت نفسه، ووفقا لبلومبرغ، ذكرت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الأوروبي أنه لا يوجد أساس قانوني للقيام بذلك.

المصدر: نوفوستي