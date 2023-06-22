الاتحاد الأوروبي يستدعي زعيمي كوسوفو وصربيا لمحادثات طارئة

استدعى الاتحاد الأوروبي زعيمي صربيا وكوسوفو لإجراء محادثات طارئة في محاولة لإنهاء سلسلة من الاشتباكات الحدودية.

وقال جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنه سيعقد "اجتماعات عاجلة" مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بروكسل.

ولم يتضح ما إذا كان الاثنان سيلتقيان وجها لوجه أم سيجريان محادثات منفصلة مع بوريل.

وغرد بوريل قبل المحادثات: نحن بحاجة إلى خفض فوري للتصعيد وإجراء انتخابات جديدة في الشمال بمشاركة صرب كوسوفو. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمنطقة والاتحاد الأوروبي".

وكانت صربيا وإقليم كوسوفو الانفصالي على خلاف منذ عقود خلّف بين عامي 1998 و1999 أكثر من 10 آلاف قتيل، حيث ترفض بلغراد الاعتراف بإعلان كوسوفو الاستقلال في عام 2008.

المصدر: AP