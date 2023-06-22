كوسوفو تسمح بدخول الشاحنات الصربية المحملة ببضائع أجنبية

سمحت سلطات جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد لشاحنات تحمل لوحات ترخيص صربية وتنقل بضائع أجنبية بالدخول من وسط صربيا.

وواصل سائقو الشاحنات التي تحمل لوحات ترقيم صربية وشحنات من وسط صربيا محاصرة الطرق السريعة يوم الأربعاء أمام نقطة التفتيش عند مدخل كوسوفو وميتوهيا، بعد قرار ألبان كوسوفو حظر استيراد البضائع الصربية. واندلعت احتجاجات سلمية أمام بلديتي زفيتشان وليبوسافيتش احتجاجا على اعتقال سبعة من الصرب.

وحسب ما ذكره موقع Kosovo Online على الانترنت، فإن "الشاحنة الأولى المسجلة في مدينة نوفي بازار اجتازت نقطة تفتيش برنياك في وقت متأخر من مساء اليوم، بعد قرار بريشتينا السماح بدخول الشاحنات ذات الأرقام الصربية التي تنقل البضائع الأجنبية حصرا".

وإلى جانب تعديل الإجراءات التقييدية، قال ألبين كورتي، رئيس وزراء جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، يوم الأربعاء، إنه سيتوجه إلى بروكسل للقاء قيادة صربيا.

ورفض الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، مرة أخرى أمس، التحدث إلى كورتي، قبل إفراج السلطات في بريشتينا عن جميع الصرب المحتجزين وسحب رؤساء البلديات الألبان وقوات الشرطة الخاصة من شمال المنطقة.

وفي وقت سابق، دعا مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، زعماء صربيا وألبان كوسوفو إلى عقد جولة جديدة من المحادثات في 22 يونيو في بروكسل، حيث رد كورتي بأنه سينظر في العرض.

وفرضت السلطات في بريشتينا في 14 يونيو، حظرا على دخول جميع شاحنات نقل وتوريد البضائع من وسط صربيا، حيث قال فوتشيتش من قبل إن بريشتينا تريد ترك الصرب بدون طعام ودواء في شمال كوسوفو.

المصدر: نوفوستي