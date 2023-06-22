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مصدر: كييف تستعد لاستفزاز وحشي في محطة زابوروجيه النووية

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مصدر: كييف تستعد لاستفزاز وحشي في محطة زابوروجيه النووية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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حذر زعيم حركة "نحن مع روسيا" في مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، من أن سلطات كييف تستعد لاستفزاز وحشي في محطة زابوروجيه النووية، واتهام القوات الروسية التي تحمي المحطة.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الأيام الأخيرة صعدت الاستخبارات الأوكرانية تجييشها الإعلامي ومزاعمها حول تلغيم القوات الروسية المحطة وحوض تبريدها. كل هذا يتم بهدف واحد وهو التبرير المسبق لاستفزاز تعدّ له كييف".

ودعا المجتمع الدولي للضغط على نظام زيلينكسي الإرهابي الذي يخطط لاستفزاز وحشي في المحطة.

المصدر: نوفوستي

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