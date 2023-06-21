سلطات خيرسون: أي هجوم محتمل من طرف نظام كييف محكوم عليه بالفشل

أكد القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، أن أي هجوم محتمل للقوات الأوكرانية في المقاطعة محكوم عليه بالفشل.

وقال سالدو إن "هناك الكثير من الحديث والأقاويل بشأن الهجوم المحتمل للقوات المسلحة الأوكرانية، لكن هناك فرصا قليلة للهجوم".

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وأضاف أن "أي هجوم محتمل للعدو في خيرسون محكوم عليه بالفشل، حيث سيتم تدمير المسلحين الأوكرانيين بمعداتهم العسكرية".

كما أوضح أنه "إذا قررت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم في مقاطعة خيرسون، فإنها سترمي المشاة من المواطنين العاديين المعبئين إلى الأمام، بينما تختبئ خلفهم مفارز من المسلحين".

المصدر: نوفوستي