بيربوك تضع شرطا صعب التحقيق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن أوكرانيا مطالبة بالقضاء على الفساد الممنهج في مؤسساتها بشكل تام حتى تتمكن من الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة "دي فيلت"، أعربت بيربوك عن هذه الفكرة على هامش مؤتمر لندن بشأن إعادة إعمار أوكرانيا، مشددة على أن "30 عاما من المحسوبية يجب أن تنتهي، ويجب توضيح أن الفساد قد انتهى أيضا".

ورد قراء الصحيفة على بيان الوزيرة بروح الدعابة، مشيرين إلى أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا يعني غياب الفساد في جميع دول الاتحاد.

وكتب إيفون.س: "ألم تخبر السيدة بيربوك حزبها أن المحسوبية يجب أن تنتهي؟"، في حين كتبت ليسبيث.م: "أنا بالتأكيد مع سيادة القانون وبالتأكيد ضد المحسوبية والفساد، لكن إذا كانت هذه هي الظروف الحقيقية في الاتحاد الأوروبي، فكم عدد الدول التي يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن؟".

وكتب بول.ك معلقا: "إذا قمنا بحذف دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد بها فساد، فسيكون الاتحاد الأوروبي صغيرا جدا أو لن يكون موجودا على الإطلاق. ألمانيا ستخرج أولا".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف لم تلب سوى شرطين فقط من سبعة شروط ضرورية لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي