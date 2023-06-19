رويترز: كييف استوفت شرطين فقط من 7 لبدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة أن كييف استوفت شرطين فقط من السبعة المطلوبة لبدء محادثات الانضمام الرسمية إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت الوكالة: "قال اثنان من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين تم إطلاعهم على التقرير الذي لم يُنشر، إن أوكرانيا قد استوفت حتى الآن شرطين فقط".

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وكشف أحد المصادر أن الشروط التي وفرتها كييف تتعلق بالإصلاح القانوني وقانون الإعلام، كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم تقريرا حول طلب أوكرانيا للعضوية هذا الأسبوع.

وأضاف: "هناك تقدم. سيكون التقرير إيجابيا بشكل معتدل، ولا يتعلق الأمر بتجميل الواقع بل بالاعتراف بالتقدم، فعلى سبيل المثال، كان هناك تقدم في مجال مكافحة الفساد".

وأكدت "رويترز" أن التقرير سيحول إلى الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، ليسلم يوم الخميس في اجتماع لوزراء الشؤون الأوروبية في ستوكهولم.

وادعى رئيس وزراء أوكرانيا، دينيس شميغال، أن كييف استوفت جميع المتطلبات السبع للمفوضية الأوروبية، وهي مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي