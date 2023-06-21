مراسل RT العسكري يكشف يوميات خط المواجهة في جمهورية دونيتسك الشعبية (فيديو)

عرض مراسل RT العسكري، ستانيسلاف أوبيشينكو، مقطع فيديو من المواقع المتقدمة للقوات الروسية على محور غورلوفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا لأوبيشينكو، فإن المعارك في هذه المواقع مستمرة منذ الشتاء، حيث أسفرت عن تخفيف حزام الغابات في المنطقة، ما جعلها مكشوفة من الجو.

وذكر مراسل RT أنه من الضروري التحرك ركضا وبحذر شديد، لتجنب اكتشاف الموقع واستهدافه من قبل الطائرات المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية.

وقد اكتشفت طائرات مسيرة أوكرانية طاقم التصوير أثناء تفقد مواقع القوات الأوكرانية التي تمت السيطرة عليها.

وتمكن الفريق من الاحتماء في مخبأ في الوقت المناسب، حيث انتظروا إلى غاية نفاد بطارية الطائرة المسيرة مغادرتها للاستبدال.

وقال عسكري روسي: "يبدو أن العدو قد كشف موقعنا عندما ركضنا عبر مناطق مفتوحة وعارية من الأشجار بمساعدة طائرة مسيرة من نوع "وينغ". إنهم يطلقون النار علينا بقذائف المدفعية".

وورد في وقت سابق أن القوات الأوكرانية تقصف باستمرار مواقع الجيش الروسي على محور غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: RT