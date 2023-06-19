 
مباشر

مشاة البحرية الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

فيديوهات

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vj4i

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق معارك رماية شرسة تشنها الوحدات الهجومية لمشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في نوفودونيتسكوي على محور جنوب دونيتسك.

ورصدت طائرات مسيرة استهداف وتدمير الدبابات وعربات المشاة القتالية المدرعة التابعة لدول الناتو من قذائف موجهة مضادة للدبابات.

وأعلنت الدفاع الروسية عن هزيمة الوحدات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم مضاد في نوفودونيتسكوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا