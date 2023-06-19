مشاة البحرية الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق معارك رماية شرسة تشنها الوحدات الهجومية لمشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ في نوفودونيتسكوي على محور جنوب دونيتسك.

ورصدت طائرات مسيرة استهداف وتدمير الدبابات وعربات المشاة القتالية المدرعة التابعة لدول الناتو من قذائف موجهة مضادة للدبابات.

وأعلنت الدفاع الروسية عن هزيمة الوحدات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ هجوم مضاد في نوفودونيتسكوي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية