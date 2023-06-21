سي إن إن: الطيارون الأوكرانيون مرعوبون من مقاتلات سو-35 الروسية

كشف تقرير لشبكة "سي أن أن" الأمريكية عن خشية الطيارين الأوكرانيين من أنظمة الدفاع الجوي الروسية ومقاتلات "سو-35"، وعدم قدرتهم على الصمود في وجه القوات الروسية.

وقال أحد طياري الطائرة الهجومية "سو-25" الأوكرانيين، ويدعى أليكسي، إن أوكرانيا فقدت العديد من الطائرات بسبب طائرات "سو-35" الروسية.

وقال طيار أوكراني آخر يحمل لقب "جوس": "في الوقت الحالي، لا يمكننا فعل أي شيء. لا يمكننا قتالهم على الإطلاق بصواريخنا وراداراتنا، ستساعد طائرات إف-16 بالتأكيد في ذلك".

وأضاف أن الهجوم الأوكراني المضاد يمكن أن يكون أكثر فاعلية وأمانا إذا كان لدى أوكرانيا طائرات إف-16.

وتابع قائلا: "أعتقد أن هذا يمكن أن يكون نقطة تحول حقيقية في الهجوم المضاد، لأن طائرات إف-16 قادرة على أداء العديد من المهام الحاسمة لقواتنا".

وفي وقت سابق، لم يذكر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ توقيت تسليم طائرات إف-16 إلى أوكرانيا، حيث سيعتمد الأمر على تدريب الطيارين وتقييم الموقف من قبل الحلفاء، مثلما قال.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن دول الناتو يمكن أن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة قديمة من طراز إف-16، في حين أن صيانتها قد تكلف كييف مئات الملايين من الدولارات سنويا.

المصدر: نوفوستي