الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو خلال مهمة لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35" ضد قوات كييف

عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35"، وهم يؤدون مهامهم في رصد وتدمير الأهداف خلال إحدى الطلعات الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقام طاقم المقاتلة الروسية بدوريات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة: "خلال إحدى الطلعات الجوية تم رصد طائرة معادية وتدميرها في الوقت المناسب".

ويظهر الفيديو إقلاع طائرة "سو-35" بعد تزودها بالوقود، وسرعان ما عثر الطاقم على الهدف وأطلقوا صواريخ على الطائرات المعادية.

كما أظهر الفيديو عودة المقاتلة الروسية إلى المطار وهبوطها ليلا.

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المصدر: نوفوستي