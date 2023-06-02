الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو خلال مهمة لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35" ضد قوات كييف
ria.ru
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عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35"، وهم يؤدون مهامهم في رصد وتدمير الأهداف خلال إحدى الطلعات الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقام طاقم المقاتلة الروسية بدوريات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الوزارة: "خلال إحدى الطلعات الجوية تم رصد طائرة معادية وتدميرها في الوقت المناسب".
ويظهر الفيديو إقلاع طائرة "سو-35" بعد تزودها بالوقود، وسرعان ما عثر الطاقم على الهدف وأطلقوا صواريخ على الطائرات المعادية.
كما أظهر الفيديو عودة المقاتلة الروسية إلى المطار وهبوطها ليلا.
المصدر: نوفوستي