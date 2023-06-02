 
مباشر

الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو خلال مهمة لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35" ضد قوات كييف

أخبار العالم

الدفاع الروسية تنشر شريط فيديو خلال مهمة لأطقم المقاتلة الروسية
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfik

عرضت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو لأطقم المقاتلة الروسية "سو-35"، وهم يؤدون مهامهم في رصد وتدمير الأهداف خلال إحدى الطلعات الجوية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقام طاقم المقاتلة الروسية بدوريات في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الوزارة: "خلال إحدى الطلعات الجوية تم رصد طائرة معادية وتدميرها في الوقت المناسب".

ويظهر الفيديو إقلاع طائرة "سو-35" بعد تزودها بالوقود، وسرعان ما عثر الطاقم على الهدف وأطلقوا صواريخ على الطائرات المعادية.

كما أظهر الفيديو عودة المقاتلة الروسية إلى المطار وهبوطها ليلا.

إقرأ المزيد
بيسكوف: روسيا تسعى لضمان أمنها وهو ما يستبعد عضوية أوكرانيا في الناتو
بيسكوف: روسيا تسعى لضمان أمنها وهو ما يستبعد عضوية أوكرانيا في الناتو

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا