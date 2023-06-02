بيسكوف: روسيا تسعى لضمان أمنها وهو ما يستبعد عضوية أوكرانيا في الناتو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تسعى لضمان أمنها الذاتي، وهو ما يستبعد توسع الناتو نحو الحدود الروسية ويستبعد انضمام أوكرانيا إلى الحلف.

وأكد بيسكوف أن هذا الموضوع، كان مصدر إزعاج لسنوات عديدة، والعديد من الدول الأوروبية تدرك ذلك.

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وأضاف ممثل الكرملين: "للأسف لا تزال واشنطن بالذات من يحدد المسار الرئيسي في الناتو. والدول الأوروبية، للأسف، ليست سوى أدوات مطيعة في هذه الأوركسترا".

وأشار بيسكوف إلى أن تصريحات رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي حول الانضمام إلى الناتو، تدل على عدم رغبة كييف وعدم قدرتها على حل النزاع الأوكراني على طاولة المفاوضات.

في وقت سابق، قال زيلينسكي إن أوكرانيا مستعدة للانضمام إلى الناتو، لكنها تنتظر أن يكون الحلف مستعدا لقبولها. وأشار زيلينسكي إلى أن جميع الدول المجاورة لروسيا يجب أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

المصدر: تاس