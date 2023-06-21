إستخباراتي رفيع: المسؤولون الأوروبيون مذهولون من تكتيكات الجيش الروسي وغير راضين عن هجوم كييف المضاد

كشف الرئيس السابق للاستخبارات الخارجية الإستونية، راينر ساكس، عن عدم رضا المسؤولين الأوروبيين عن الهجوم الأوكراني المضاد، ودهشتهم من التكتيكات الدفاعية للجنرال سوروفكين.

وقال ساكس إن "روسيا تعتبر أنه من المهم جدا الاحتفاظ بالجزء الجنوبي [من الجبهة] في يديها، لذلك تم بناء المزيد من الخطوط الدفاعية هناك. وحاولت أوكرانيا اختراق خط الدفاع الروسي في ثلاثة أماكن، لكن مع وحدات مناورة غير نشطة للغاية".

وقامت روسيا ببناء عدة خطوط دفاع في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأقواها هو الخط الثالث، أو ما يسمى "خط سوروفيكين"، الذي لم تصل إليه القوات الأوكرانية وفقا لوزير الأمن السابق لجمهورية دونيتسك الشعبية.

ومن اللافت أن مصطلح "خط سوروفكين" تم ابتكاره من قبل وسائل الإعلام الغربية في نهاية عام 2022، حيث وصفت "الديلي ميرور" الدفاعات الروسية بهذا الاسم، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة التي ستواجهها القوات الأوكرانية إذا حاولت اختراقه.

المصدر: ura.news