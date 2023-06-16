مستشار سابق في البنتاغون: الناتو قد ينجر لمواجهة مباشرة مع موسكو في حال هزيمة نظام كييف

قال المستشار السابق في البنتاغون، دوغلاس ماكريغور، إن قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، قد يدفعون نحو مواجهة مباشرة مع روسيا حال هزيمة نظام كييف، خوفا على مستقبلهم السياسي.

وذكر ماكريغور بأن "حلف الناتو يمكن أن يدخل في مواجهة مباشرة مع روسيا في حال هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "في رأيي، السبب واضح نحن نفقد السيطرة على الوضع، لأن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حرج وتتكبد خسائر لا مثيل لها في المعدات العسكرية التي تم تسليمها".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن نظام كييف في مفاوضاته المستقبلية بحاجة للتخلي عن الرغبة في الانضمام إلى "الناتو" لحل أزمة أوكرانيا، وإلا سينزلق الغرب إلى مواجهة مباشرة مع روسيا.

ويتكبد نظام كييف منذ بداية هجومه المضاد خسائر فادحة وكارثية، مما يعني فشل الهجوم وبحسب البيانات تتراوح خسائر كييف بين 25% و30% من حجم المعدات العسكرية التي تم تسليمها إليهم من الغرب.

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المصدر: RT