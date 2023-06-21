زاخاروفا: مسار الولايات المتحدة والغرب العدواني قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية

حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن المسار العدواني الذي تتبعته الولايات المتحدة و"الناتو" في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية.

وقالت: "الغرب يندفع بشكل متزايد إلى مواجهة عسكرية مع موسكو خلال محاولته إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وأضافت: "من الواضح أن مثل هذا المسار، الذي نعتبره متهورا، قادر على أن يؤدي إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن دول "الناتو" تشارك في الصراع الأوكراني، وهذا ينطوي على مخاطر حدوث صدام عسكري بين القوى النووية.

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المصدر: RT