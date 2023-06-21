روسيا تحظر نشاطات 4 منظمات دولية غير حكومية على أراضيها

صنف مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الأربعاء، "الصندوق العالمي للطبيعة" (WWF) باعتباره منظمة غير مرغوب فيها على أراضي الاتحاد الروسي إلى جانب منظمات أجنبية أخرى.

وجاء في بيان للنيابة العامة الروسية أنه تقرر تصنيف المنظمات الدولية غير الحكومية التالية بـ"غير المرغوب فيها" على أراضي روسيا الاتحادية، وذلك استنادا لنتائج عمليات تفتيش، وهي: جماعة حقوق الإنسان "أغورا"، منظمة ميثاق الكنائس TCCN، الصندوق العالمي للحياة البرية، ومقره سويسرا، بالإضافة للصندوق العالمي للطبيعة.

وأضاف البيان أن نشاطات "الصندوق العالمي للطبيعة" في روسيا تشكل "تهديدا للأمن في المجال الاقتصادي".

ويأتي هذا الإعلان بعد شهر من قرار مشابه يحظر عمل منظمة غرينبيس غير الحكومية.

من جهته، علق وزير العدل لروسيا الاتحادية على قرار تصنيف "الصندوق العالمي للطبيعة" كـ"وكيل أجنبي" في روسيا بأنه "قرار قانوني".

المصدر: تاس