انتقد قراء صحيفة "Daily Mail" بشدة تقارير إعلامية حول خطأ محاسبي البنتاغون عند تحديد مبلغ المساعدة التي تم نقلها لأوكرانيا.

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وعبر الكثير من القراء عن غضبهم من زيادة التمويل المعلن سابقا من قبل واشنطن لنظام كييف بما لا يقل عن 6.2 مليار دولار.

وعبر قارئ أطلق عليه لقب "Ozgem" عن دهشته قائلا: "أنا آسف، لكنني أعرف عندما دفعت أكثر من 20 دولارا. كيف يمكن للحكومة الأمريكية أن ترتكب مثل هذا الخطأ؟"

وتساءل "ameremortal": "أليس ذلك فائدة لهانتر بايدن؟"

وقال "Marat III": "يهمني ما هو حجم الاحتياطات التي يتم تخصيصها للدفاع عن أنفسنا أو لأي نزاعات محتملة أخرى. لا يثير "خطأ حسابي" ضخم بمثل هذا الحجم إلا المخاوف من عدم وجود أي تدقيق حقيقي حول المكان الذي ترسل إليه كل أموال بايدن بالفعل".

وعبر "GrandmaKay" عن اعتقاده أن "عائلة بايدن تعرف إخفاء وسرقة أموالنا بشكل جيد".

وتساءل "Whoknew1": "إذا وما هو حجم أموال زيلينسكي؟"

وسخر "The Doge" قائلا: "ممكن "X" زائد 6,2 مليار دولار؟"

وقالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينخ في مايو الماضي إن قيمة المساعدات العسكرية التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا تضخمت بسبب التناقضات في فئات التقييم.

وأفادت وسائل إعلام دولية، سابقا، بأن البنتاغون بالغ في تقدير تكلفة المعدات العسكرية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي