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قنوات تلفزيونية أوروبية تنشر لقطات جديدة لتفجير "السيل الشمالي" (فيديو)

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قنوات تلفزيونية أوروبية تنشر لقطات جديدة لتفجير
Globallookpress Danish Defence
صورة أرشيفية
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نشرت بعض القنوات التلفزيونية الأوروبية لقطات جديدة من خط أنابيب "السيل الشمالي-2" الذي تم تفجيره، بواسطة مركبة مسيرة تحت الماء.

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ووفقا لوسيلتي الإعلام Ekstra Bladet و RTL فإن التفجير وقع بواسطة عبوة ناسفة صغيرة تزن عدة كيلوغرامات، فيما يشير الخبراء إلى أنه كان انفجارا موجها نظمته مجوعة مدربة.

ويتابع الخبراء وصف عملية التفجير بأنها "عملية علمية مكثفة تتطلب معرفة واسعة بالمتفجرات" وعلى عكس التفجير في "السيل الشمالي-1" فإن تفجير "السيل الشمالي-2" لا يظهر أي علامات على حدوث أضرار جسيمة، حيث أن الأنبوب مكسور بدقة في مكان واحد.

وكانت صحيفة Die Zeit قد أفادت في وقت سابق أن من قام بالتفجير هي مجموعة من 6 كوماندوز تقدم تقاريرها مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

المصدر: RT

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