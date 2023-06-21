بيسكوف: بوتين ورامافوزا بحثا الاستعدادات لقمة بريكس في جنوب إفريقيا

صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن الاستعدادات لقمة "بريكس" كانت على جدول أعمال الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء: "كانت مسائل الاستعدادات للقمة المقبلة على جدول الأعمال. وبحثها لا يزال مستمرا".

وقام وفد من القادة الأفارقة في 17 يونيو الجاري بزيارة إلى سان بطرسبورغ لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعقد بوتين أيضا لقاء منفصلا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وتستضيف جنوب إفريقيا في أغسطس القادم قمة بريكس التي دعي بوتين للمشاركة فيها. وقال الأمين العام لحزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا، فيكيلي مبالولا، اليوم الأربعاء، إن بلاده تنتظر زيارة الرئيس الروسي.

المصدر: نوفوستي