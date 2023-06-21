الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا: ننتظر زيارة بوتين

قال فيكيلي مبالولا أمين عام حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، إن هذه الدولة تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أغسطس للمشاركة في قمة بريكس.

وأضاف قال مبالولا في حديث قناة SABC TV: "نحن ننتظر وصول بوتين. والحكومة تعمل لتنفيذ هذه القضية المهمة".

إقرأ المزيد

وأشار الأمين العام كذلك إلى أنه يجب على الجيل الحالي، أن يسعى جاهدا من أجل عالم متعدد الأقطاب يسوده العدل.

وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية لجنوب إفريقيا أنها تضمن الحصانة الدبلوماسية للمشاركين في اجتماعات وزراء الخارجية في يونيو وقمة "بريكس" في أغسطس.

وقد بدأت مناقشة شكل القمة والمشاركة حضوريا في جنوب إفريقيا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بتوقيفه. وبموجب نظام روما الأساسي، يطلب من الدول الموقعة تسليم الصادرة بشأنهم أوامر توقيف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقد وقعت جنوب إفريقيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2000.

المصدر: نوفوستي