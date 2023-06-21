الأرجنتين.. إصابة العشرات في اشتباكات مع الشرطة (فيديو)

أصيب العشرات في شمال الأرجنتين عندما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة خوجوي، احتجاجا على تعديل دستور المقاطعة الذي يحظر قطع الطرق والشوارع واحتلال المباني العامة.

واشتبك المئات مع الشرطة لعدة ساعات في شوارع العاصمة الإقليمية سان سلفادور دي خوخوي، حيث أحرقوا السيارات ورشقوا الحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة العشرات من الجانبين.

A protest by the Indigenous Kolla people of Argentina’s Jujuy Province descended into clashes with the country’s riot police on Saturday, with rubber bullets and tear gas being used on the protesters. pic.twitter.com/Rx2jajlqvf — RT (@RT_com) June 19, 2023

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ لتلفزيون تي إن إن "حوالي 50 إلى 70 شخصا تلقوا مساعدة طبية"، مبينا أن شخصا واحدا على الأقل في حالة خطيرة بعد إصابته في الرأس.

وصرح مسؤول في وزارة الامن الاقليمي لوكالة "فرانس برس" بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقالت حكومة المنطقة إن ما يقرب من 100 شخص، من بينهم أكثر من 60 ضابط شرطة، أصيبوا في الاشتباكات.

وأعربت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة ردا على الاحتجاجات في خوخوي وحثت "الدولة على احترام الحق في حرية التعبير".

ودعت مجموعات تمثل السكان الأصليين والعمال إلى مظاهرة يوم الثلاثاء ضد تغيير دستور المقاطعة الذي من شأنه أن يحظر حواجز الطرق المتعلقة بالاحتجاج وغيرها من "الإخلال بالحق في حرية تنقل الأشخاص والاحتلال غير اللائق للمباني العامة" في خوخوي.

وكان النص قد سعى في البداية أيضا إلى تعديل حقوق الأراضي للسكان الأصليين، ولكن تم التخلي عن هذا في اللحظة الأخيرة بعد احتجاجات واسعة النطاق.

The governor of Jujuy province in my country is deploying police forces that are shooting at both teachers and indigenous population in the province, who are marching for the betterment of work conditions and against the exploitative policies re. lithium... https://t.co/gsj0N6TQpa — ☘️🌿𝐹𝑒𝑑𝑒🌿☘️ (@FSohns) June 18, 2023

URGENTE | ARGENTINA

Ahora en #Jujuy con 22 cortes de ruta activos, un banderazo de docentes masivo, vallas, y represión. Así juró la Reforma de la Constitución. Policía dispara desde el interior de la legistura @GerardoMorales. pic.twitter.com/wCdOaZ9pQ7 — PIENSAPRENSA 327 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 20, 2023

المصدر: "أ ف ب"