 
مباشر

الأرجنتين.. إصابة العشرات في اشتباكات مع الشرطة (فيديو)

أخبار العالم

الأرجنتين.. إصابة العشرات في اشتباكات مع الشرطة (فيديو)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vjo5

أصيب العشرات في شمال الأرجنتين عندما اشتبك متظاهرون مع الشرطة في مقاطعة خوجوي، احتجاجا على تعديل دستور المقاطعة الذي يحظر قطع الطرق والشوارع واحتلال المباني العامة.

واشتبك المئات مع الشرطة لعدة ساعات في شوارع العاصمة الإقليمية سان سلفادور دي خوخوي، حيث أحرقوا السيارات ورشقوا الحجارة. وردت الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.

وأفادت وسائل إعلام محلية بإصابة العشرات من الجانبين.

وقال مسؤول بخدمات الطوارئ لتلفزيون تي إن إن "حوالي 50 إلى 70 شخصا تلقوا مساعدة طبية"، مبينا أن شخصا واحدا على الأقل في حالة خطيرة بعد إصابته في الرأس.

وصرح مسؤول في وزارة الامن الاقليمي لوكالة "فرانس برس" بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا.

وقالت حكومة المنطقة إن ما يقرب من 100 شخص، من بينهم أكثر من 60 ضابط شرطة، أصيبوا في الاشتباكات.

وأعربت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الإجراءات الأخيرة ردا على الاحتجاجات في خوخوي وحثت "الدولة على احترام الحق في حرية التعبير".

ودعت مجموعات تمثل السكان الأصليين والعمال إلى مظاهرة يوم الثلاثاء ضد تغيير دستور المقاطعة الذي من شأنه أن يحظر حواجز الطرق المتعلقة بالاحتجاج وغيرها من "الإخلال بالحق في حرية تنقل الأشخاص والاحتلال غير اللائق للمباني العامة" في خوخوي.

وكان النص قد سعى في البداية أيضا إلى تعديل حقوق الأراضي للسكان الأصليين، ولكن تم التخلي عن هذا في اللحظة الأخيرة بعد احتجاجات واسعة النطاق.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا