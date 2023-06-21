خبير أمريكي: الهجوم الأوكراني المضاد هو مذبحة مروعة

صرح المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) لاري جونسون بأن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة أثناء هجومها المضاد الفاشل.

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وقال جونسون في بث قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إذا قارنت الهجوم بأفلام هوليوود التي كان من المفترض أن تصدم العالم بأسره، فيعد هذا فشلا. إنه الفشل، لأن أكثر من 10 آلاف جندي أوكراني قتلوا حتى دون اختراق خط الدفاع الأول".

وأضاف أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يكن استراتيجية عسكرية مدروسة بل مجرد خطوة سياسية لنظام كييف برئاسة الرئيس فلاديمير زيلينسكي وحلفائه الغربيين، والذي فشل بشكل جدي.

وخلص الخبير بالقول: "كان هذا مذبحة مروعة للغاية ضد القوات الأوكرانية، وربما قتل حوالي جميع الأشخاص الذين دربتهم الولايات المتحدة وحلف الناتو خلال الأشهر الـ3 الماضية.

المصدر: نوفوستي