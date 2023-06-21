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بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار

أخبار العالم

بلينكن: الولايات المتحدة ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار
AFP
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستقدم مساعدة اقتصادية جديدة لأوكرانيا قدرها 1,3 مليار دولار.

وقال بلينكن في مؤتمر إعادة الإعمار في العاصمة البريطانية لندن، إنه "مع استمرار روسيا في التدمير، نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على إعادة بناء الحياة، وإعادة بناء بلدها، وإعادة بناء مستقبلها"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا".

ووصف المؤتمر بأنه عرض لـ"الدعم القوي والدائم لأوكرانيا، ليس فقط عسكريا ولكن أيضا اقتصاديا، وأيضا في كل ما نحاول القيام به لبناء أقوى ديمقراطية ممكنة"، مضيفا: "يسعدنا أن نكون جزءا من هذا ويسعدنا جدا أن أوكرانيا وأصدقاءنا هنا يستضيفون هذا المؤتمر".

المصدر: "أ ف ب" + VOA

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